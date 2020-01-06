Українець Михайлюк провів відмінний матч проти колишньої команди в НБА

Український баскетболіст "Детройт Пістонз" Святослав Михайлюк провів результативний матч за свою команду в регулярному чемпіонаті НБА на виїзді проти "Лос-Анджелес Лейкерс".

Зустріч пройшла на стадіоні "Стейплс-центр" і завершилася перемогою господарів з рахунком 106:99. Для "Лейкерс", за яку Михайлюк виступав до переходу в "Дейтройт", ця перемога стала п'ятою поспіль.

Святослав Михайлюк в матчі з "Лейкерс"

Відзначимо, що вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов на паркет з лави запасних і провів на майданчику значний час – 31,5 хвилину. Святослав набрав 14 очок, зробив 1 підбирання та 2 передачі. Він став другим за результативністю в складі "Детройта" після Дерріка Роуза (28 очок).

У складі "Лейкерс" тріпл-дабл зробив лідер команди Леброн Джеймс – 21 очко, 14 підбирань і 11 передач.

Лейкерс – Детройт 106:99 (23:22 33:25, 19:32, 31:20)

Лейкерс: Девіс (24 + 11 підбирань + 8 блок-шотів), Джеймс (21 + 14 підбирань + 11 передач), Макгі (9 + 6 блок-шотів), Грін (7), Бредлі (5) – старт; Карузо (13), Ховард (11 + 9 підбирань + 5 блок-шотів), Колдуелл-Поуп (10), Кузма (4), Рондо (2).

Детройт: Драммонд (12 + 18 підбирань + 4 блок-шота), Думбуя (11), Вуд (11), Фрейзер (0), Снелл (0) – старт; Роуз (28), Михайлюк (14), Геллоуей (13), Браун (6), Макер (4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці Михайлюк та Лень провели переможні матчі в чемпіонаті НБА.

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