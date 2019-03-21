Українець Михайлюк провів успішний матч у США

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США черговий матч у Лізі розвитку (Д-ліга) – офіційній молодшій лізi Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Баскетболіст збірної України, якого "Детройт" відправив у свій фарм-клуб Д-Ліги "Гранд Рапідс Драйв", зіграв у грі проти "Делавера" (135:144).

Михайлюк провів на паркеті 26 хвилин, за які набрав 6 очок (3/8 двоочкових, 0/1 триочкового). Також в активі 21-річного уродженця Черкас є 2 підбирання, 2 передачі та 1 перехоплення. У пасиві — 5 втрат і 5 фолів. Рейтинг "плюс-мінус" становить -2.

Д-Ліга

"Гранд Рапідс Драйв" — "Делавер" — 135:144 (36:39, 34:40, 37:31, 28:34)

Г: Лукас 32 + 8 передач, Томас 25 + 6 підбирань, Уайтхед 24 + 7 підбирань + 5 передач, Торнтон 20

Д: Мілтон 35 + 5 підбирань + 6 передач, Еванс 22, Браунрідж 22, Хогг 14 + 12 підбирань

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" в Брукліні, у другому раунді Драфта НБА, Михайлюк був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав із клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів.

6 лютого українець продовжив свої виступи за "Детройт Пістонс".

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