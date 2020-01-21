Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів результативний матч у рамках регулярного чемпіонату НБА проти "Вашингтон Візардс", в якому його команда поступилася – 100:106.

Святослав Михайлюк в матчі з "Вашингтоном"

Святослав почав гру з лави запасних і провів на майданчику 24 хвилини, протягом яких набрав 10 очок. Крім цього, вихованець школи "Черкаських мавп" зробив два підбори. Зазначимо, що українець вісім разів "стріляв" з-за дуги, але лише два кидки виявилися точними.

"Детройт Пістонз" посідає дев'яте місце турнірної таблиці Східної конференції НБА.

Дії Михайлюка у матчі з "Вашингтоном":

Вашингтон – Детройт 106:100 (30:35, 30:23, 23:23 23:19)

Вашингтон: Біл (29 + 6 передач + 5 втрат), Маїнмі (21 + 7 підборів), Пейтон (6), Томас (5), Бонга (2) – старт; Браянт (13 + 5 втрат), Сміт (9 + 7 підборів + 6 передач), Бертанс (8), Макрей (7 + 8 підборів), Браун (6), Вільямс (0).

Детройт: Роуз (21), Драммонд (18 + 16 підборів + 9 втрат), Снелл (16), Браун (7), Думбуя (6) – старт; Михайлюк (10), М-ф Морріс (10), Геллоуей (6), Вуд (6), Фрейзер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому матчі українець Святослав Михайлюк встановив новий рекорд у НБА.

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