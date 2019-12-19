Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк не зміг допомогти своїй команді здобути домашню перемогу над чинним чемпіоном НБА "Торонто" – 99:112.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов з лави запасних і провів 16 хвилин на паркеті. На його рахунку 8 очок, 2 підбирання, 1 ассист і 4 фоли. Точність влучань з гри склала 60% (3/5), з яких 0/2 – триочкові кидки. Поки Михайлюк перебував на майданчику, його команда набрала на 3 очки більше, ніж суперники.

Святослав Михайлюк

Ця поразка стала другою поспіль для "Детройта", який посідає десяте місце у Східній конференції з 11 перемогами і 17 поразками.

"Детройт" – "Торонто" 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)

"Детройт": Драммонд (22 + 18 підборів), Гріффін (15), Браун (12), Кеннард (7), Снелл (5) - старт; Мейкер (0), Вуд (6), Морріс (2), Роуз (16), Геллоуей (6 + 4 перехоплень), Михайлюк (8)

"Торонто": Сіака (26 + 4 блокшотов), Лоурі (20 + 10 підбирань + 10 передач), Анунобі (19 + 8 підбирань), Пауелл (9), Газоль (0) - старт; Буше (2), Ібака (25 + 13 підборів), Холліс-Джефферсон (5), Девіс (4), Маккоя (2)

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