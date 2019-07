Українець Михайлюк провів результативний матч у Літній лізі НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації (НБА) США.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, в матчі за "Детройт" набрав 6 очок, однак цього не вистачило для перемоги команди. "Мотори" в 1/4 фіналу поступилися "Брукліну" і вилетіли зі змагань.

Святослав Михайлюк ( "Детройт") провів на майданчику 31 хвилину, за яку закинув 1 з 6 двоочкових, 1 з 6 триочкових і 1 з 2 штрафних. В активі українця 4 підбирання, 3 передачі, при 3 втратах і 2 фоли. Рейтинг "плюс-мінус" склав -18.

👀 SVI MYKHAILIUK LOSES THE DEFENDER ON THE CROSSOVER! 👀



