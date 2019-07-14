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Українець Михайлюк провів результативний матч у Літній лізі НБА

1.7т Читати матеріал російською

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації (НБА) США.

Українець Михайлюк провів результативний матч у Літній лізі НБА

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, в матчі за "Детройт" набрав 6 очок, однак цього не вистачило для перемоги команди. "Мотори" в 1/4 фіналу поступилися "Брукліну" і вилетіли зі змагань.

Святослав Михайлюк ( "Детройт") провів на майданчику 31 хвилину, за яку закинув 1 з 6 двоочкових, 1 з 6 триочкових і 1 з 2 штрафних. В активі українця 4 підбирання, 3 передачі, при 3 втратах і 2 фоли. Рейтинг "плюс-мінус" склав -18.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рада керуючих НБА ввів зміни в правила, які будуть діяти вже з майбутнього сезону-2019/20.

У тренерів команд з'явиться можливість один раз за матч попросити суддів про відеоповторі, щоб переглянути рішення щодо спірного моменту.

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Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США
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