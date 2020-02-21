Українець Михайлюк провів результативний матч проти лідера НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк результативно відіграв у матчі НБА проти лідерів регулярного сезону "Мілуокі", але не зумів допомогти команді перемогти – 106:126.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 28 хвилин, за які набрав 7 очок (2/4 двоочкових, 1/5 триочкових), 5 підборів, 2 передачі, 1 перехоплення при 3 втратах і 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк

Ця поразка стала для "Детройта" п'ятою поспіль і відкинула команду Михайлюка на 12-е місце у Східній конференції.

"Детройт" – "Мілуокі" 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)

"Детройт": Роуз (12), Макер (11), Снелл (10), Думбуя (8), Михайлюк (7) – старт; Вуд (18 + 11 підборів), Браун (16 + 10 підборів + 7 передач), Геллоуей (12), Боун (6), Хенсон (6), Найт (0).

"Мілуокі": Я. Адетокумбо (33 + 16 підборів), Міддлтон (28 + 8 підборів), Бледсоу (19 + 6 передач), Б. Лопес (18), Меттьюз (5) – старт; Р. Лопес (9), Дівінченцо (8), Хілл (4), Вілсон (2), Коннотон (0), Браун (0), Марв. Вільямс (0), Ільясова (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Детройт" опублікував відео, присвячене виступу Святослава Михайлюка у матчі висхідних зірок НБА.

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