Українець Михайлюк провів переможний матч у НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути важку перемогу над "Фініксом" (113:111) в регулярному сезоні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", вийшов у стартовій п'ятірці та за 30 хвилин записав в актив 13 очок (2/7 двоочкових, 3/7 триочкових), віддав 4 передачі та зробив 3 перехоплення. У пасиві 22-річного баскетболіста збірної України 1 втрата та 1 фол.

"Фінікс" – "Детройт" 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)

"Фінікс": Букер (26 - 6 втрат), Ейтон (20 + 10 підборів), Рубіо (16 + 13 передач), Бріджес (13), Шарич (11) - старт; Джонсон (9), Окобі (6), Бейнс (7), Картер (3)

"Детройт": Роуз (31), Вуд (19 + 9 підбирань), Михайлюк (13), Хенсон (7), Снелл (7) - старт; Хол (1), мейкер (0), Думбуя (6), Найт (19), Геллоуей (7), Томас (3)

Новини Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк забив ефектні триочкові на виїзді в грі з "Денвером". Українець вийшов у стартовій п'ятірці та набрав 6 очок, двічі потрапивши в ціль.

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