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29 лютого • оновлено в 10:22
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/ Баскетбол

Українець Михайлюк провів переможний матч у НБА

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Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді здобути важку перемогу над "Фініксом" (113:111) в регулярному сезоні Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", вийшов у стартовій п'ятірці та за 30 хвилин записав в актив 13 очок (2/7 двоочкових, 3/7 триочкових), віддав 4 передачі та зробив 3 перехоплення. У пасиві 22-річного баскетболіста збірної України 1 втрата та 1 фол.

"Фінікс" – "Детройт" 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)

"Фінікс": Букер (26 - 6 втрат), Ейтон (20 + 10 підборів), Рубіо (16 + 13 передач), Бріджес (13), Шарич (11) - старт; Джонсон (9), Окобі (6), Бейнс (7), Картер (3)

"Детройт": Роуз (31), Вуд (19 + 9 підбирань), Михайлюк (13), Хенсон (7), Снелл (7) - старт; Хол (1), мейкер (0), Думбуя (6), Найт (19), Геллоуей (7), Томас (3)

Новини
Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк забив ефектні триочкові на виїзді в грі з "Денвером". Українець вийшов у стартовій п'ятірці та набрав 6 очок, двічі потрапивши в ціль.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
Україна
Тег
Детройт Пiстонс
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Эспаньол
VS
Атлетико
Эспаньол забьет
1.74 Сделать ставку
Реал
VS
Барселона
Тотал меньше 3
1.80 Сделать ставку
Гарсия
VS
Варгас
Тотал больше 11,5 раундов
1.26 Сделать ставку
Лос-Анджелес Клипперс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +5,5 очка
1.93 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Вашингтона с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Детройт Пистонс
Победа Финикса с форой в -6,5 очка
1.88 Сделать ставку