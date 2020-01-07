Українець Михайлюк провів найкращий тиждень у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк скористався довірою тренера і показав свою найкращу гру в НБА на минулому тижні.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, взяв участь у чотирьох поєдинках своєї команди проти "Юти", "Кліпперс", "Голден Стейт" і "Лейкерс", в кожному з яких провів на майданчику більше 30 хвилин.

Святослав Михайлюк

У цих матчах на його рахунку в середньому 14,3 очка, а точність попадань з-за дуги складає 45%, що дозволяє йому входити у число найкращих виконавців триочкових в лізі. Ще ніколи в кар'єрі йому не вдавалося набирати більше 10 очок в чотирьох матчах поспіль.

Варто відзначити, що, незважаючи на покращення у грі українця, на цьому тижні "Детройт" зумів перемогти лише один раз, ще більше віддалившись від зони плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень показав видовищну гру в матчі НБА проти "Денвера".

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