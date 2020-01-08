Українець Михайлюк допоміг команді здобути вольову перемогу в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв активну участь у камбеку своєї команди в матчі регулярного сезону НБА проти "Клівленда" – 115:113.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 34,5 хвилини і набрав 12 очок (4/10 триочкових), 1 підбирання, 5 передач і 1 перехоплення при 1 персональному зауваженні. Українець провів весь матч без втрат м'яча.

Святослав Михайлюк

Ця перемога стала 14-ю для "Детройта", який тепер займає 10 місце у Східній конференції.

Новини Українець Лень показав видовищну гру в НБА

"Клівленд" – "Детройт" 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

"Клівленд": Лав (30 + 9 підбирань), Секстон (20), Осман (17), Гарленд (14), Томпсон (8 + 15 підборів) – старт; Найт (13), Жіжіч (5 + 9 підборів), Деллаведова (3 + 9 передач), Уейд (3).

"Детройт": Драммонд (23 + 20 підборів), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12), Браун (9 + 7 передач) – старт; Роуз (24 + 7 передач), Вуд (6), Макер (5), Геллоуей (3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий тиждень став найкращим для Святослава Михайлюка в кар'єрі в НБА.

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