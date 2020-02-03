Українець Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк допоміг команді здобути важку перемогу в матчі НБА проти "Денвера" – 128:123.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 35 хвилин, зумівши набрати 13 очок (2/3 двоочкових, 1/6 триочкових, 6/8 штрафних), 1 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Святослав Михайлюк Reuters

Перемога дозволила "Детройту" перервати серію з п'яти поразок поспіль і стала 18-ю в нинішньому сезоні. Команда Михайлюка займає 11-е місце у Східній конференції.

"Детройт" – "Денвер" 128: 123 OT (30:44, 38:21, 22:24 21:22, 17:12)

"Детройт": Драммонд (21 + 17 підборів), Думбуя (17), Михайлюк (13), Снелл (13 + 6 передач), Роуз (2) – старт; Джексон (20 + 6 передач), Браун (19 + 10 підбирань + 8 передач), Вуд (11), Геллоуей (8), Макер (4).

"Денвер": Йокич (39 + 10 підбирань + 11 передач), Бартон (20 + 9 підбирань), Морріс (19 + 7 підбирань + 7 передач), Грант (14), Крейг (5) – старт; Бізлі (12), Дозьер (5), Вандербилт (4), Харріс (3), Ернангомес (2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі захопився прогресом Святослава Михайлюка, який перетворюється на одну з ключових фігур у команді.

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