МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець Лень видав феєричний матч у НБА

818Читати матеріал російською

Центровий збірної України Олексій Лень провів черговий результативний матч у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Наш співвітчизник у складі "Атланти" зіграв 28 хвилин у виїзному поєдинку проти "Сан-Антоніо", який завершився не на користь команди українця – 117:111.

Лень набрав за гру 21 очко, ставши другим за результативністю в складі "Хоукс". Крім того, Олексій зробив п'ять підбирань, три передачі та одне перехоплення, а також поставив один блок-шот.

Новини
Вперше за 14 років: легендарний баскетболіст залишився без плей-офф НБА

Зазначимо, що "Атланта" вже не претендує на місце в плей-офф, займаючи лише 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції.

"Сан-Антоніо" – "Атланта" – 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)
СА: дерозал (29 + 7 підбирань + 7 передач + 6 фолів - 5 втрат), Уайт (23), Форбс (19), Олдрідж (16 + 11 підбирань), Гей (6 + 11 підбирань) – старт; Бертанс (2), Пелтль (2), Міллс (14), Уолкер (0), Белінеллі (6)
А: Лень (27:57 = 21 очко (3/6 двоочкових, 4/5 триочкових, 3/6 штрафних), 5 підбирань (1 в нападі), 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот, 3 фоли, "+/-" 4), Янг (15), Хертер (13), Картер (8), Андерсон (7 + 9 підбирань) – старт; Бембро (8), Хамфріс (4), Девіс (9 + 10 підбирань), Адамс (0 + 7 передач), Бейзмор (26)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк викликав захват у тренера "Детройт Пістонс".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Місце
СШАСан-Антоніо
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки