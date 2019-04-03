Українець Лень видав феєричний матч у НБА

Центровий збірної України Олексій Лень провів черговий результативний матч у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Наш співвітчизник у складі "Атланти" зіграв 28 хвилин у виїзному поєдинку проти "Сан-Антоніо", який завершився не на користь команди українця – 117:111.

Лень набрав за гру 21 очко, ставши другим за результативністю в складі "Хоукс". Крім того, Олексій зробив п'ять підбирань, три передачі та одне перехоплення, а також поставив один блок-шот.

Зазначимо, що "Атланта" вже не претендує на місце в плей-офф, займаючи лише 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції.

"Сан-Антоніо" – "Атланта" – 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)

СА: дерозал (29 + 7 підбирань + 7 передач + 6 фолів - 5 втрат), Уайт (23), Форбс (19), Олдрідж (16 + 11 підбирань), Гей (6 + 11 підбирань) – старт; Бертанс (2), Пелтль (2), Міллс (14), Уолкер (0), Белінеллі (6)

А: Лень (27:57 = 21 очко (3/6 двоочкових, 4/5 триочкових, 3/6 штрафних), 5 підбирань (1 в нападі), 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот, 3 фоли, "+/-" 4), Янг (15), Хертер (13), Картер (8), Андерсон (7 + 9 підбирань) – старт; Бембро (8), Хамфріс (4), Девіс (9 + 10 підбирань), Адамс (0 + 7 передач), Бейзмор (26)

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