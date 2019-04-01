Українець Лень видав фантастичний матч в НБА

Центровий збірної України Олексій Лень провів вражаючий матч регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, в якому його "Атланта" драматично переграла "Мілуокі" — 136:135.

Наш співвітчизник провів на майданчику 27 хвилин. За цей час центровий набрав 23 очки, реалізувавши сім з дев'яти двоочкових і три з шести дальніх спроб. Також Олексій зробив шість підборів при трьох втратах і одному фолі.

Саме Лень зрівняв рахунок у матчі за 20 секунд до кінця основного часу, а потім забрав відскок під своїм щитом після атаки у відповідь, перевівши зустріч в овертайм.

"Атланта" – "Мілуокі" – 136:135 OT (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)

А: Андерсон (24 + 12 підборів), Коллінз (23 + 12 підборів), Лень (23 очка + 6 підборів), Янг (12 + 16 передач), Хертер (9) – старт; Бембро (16), Картер (9), Адамс (8), Бейзмор (6), Девіс (6).

М: Браун (27 + 9 підбирань), Фрейзер (20 + 7 підбирань + 15 передач + 5 втрат), Лопес (19), Колсон (15 + 16 підборів), Вілсон (12 + 7 підбирань) – старт; Джордж Хілл (18), Коннотон (17 + 12 підборів), Ільясова (7 + 8 підбирань).

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