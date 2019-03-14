Українець Лень провів шикарний матч в НБА

Український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в переможному матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мемфіса" - 132:111.

Лень вийшов з лави запасних і провів на майданчику 23 хвилини. За цей час українець зумів набрати 20 очок, реалізувавши 6 з 8 двоочкових, 2 з 5 триочкових і 2 з 4 штрафних.

Крім того, центровий збірної України зробив 8 підбирань (з них 3 в нападі), віддав 4 передачі та поставив 2 блок-шоти. У пасиві нашого співвітчизника 3 фоли.

Атланта – Мемфіс 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

А:Коллінс (27 + 12 підборів), Янг (22 + 8 передач), Хертер (16), Прінс (15), Дедмон (6) - старт; Джонсон (2), Бембро (2), Картер (10), Лень (20), Зеллер (0), Адамс (8), Андерсон (4), Бейзмор (0)

М:Конлі (20 + 7 передач), Валанчунас (8), Холідей (6), Бредлі (5), Реббіт (4) - старт; Майлз (33), Кабоклу (3), Парсонс (2), Ноа (12 + 8 підбирань), Райт (10 + 7 передач), Дорсі (8)

Крім того, свій поєдинок у найсильнішій баскетбольній лізі планети провів і вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк.

Український захисник "Детройта" провів на паркеті 6 хвилин, за які набраними очками не відзначився, зробивши по одному неточному двоочковому і триочковому кидку. Також Свят зібрав 1 підбирання в нападі і зробив 1 перехоплення.

Майамі – Детройт 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

М:Уінслоу (16), Уейтерс (14), Річардсон (13 + 8 підбирань), Адебайо (10), Олінік (9) - старт; Хаслем (2), Андерсон (0), Макгрудер (2), Джонс мл. (8), Уайтсайд (13 + 11 підборів), Драгіч (10), Уейд (11)

Д:Гріффін (13), Еллінгтон (11), Джексон (8), Драммонд (5 + 9 підборів + 6 фолів - 5 втрат), Браун (0) - старт; Мейкер (8), Пачулія (4), Сміт (4), Геллоуей (3), Робінсон-мл. (6), Михайлюк (0), Томас (2), Кеннард (10)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня Олексій Лень відмінно зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Бруклін Нетс", набравши 15 очок.

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