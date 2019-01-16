Українець Лень провів рекордний матч у НБА

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів приголомшливий матч регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). У грі проти "Оклахоми" (142:126) Алекс набрав 24 очки.

За 31 хвилину, проведену на майданчику, гравець збірної України реалізував 8 із 10 двоочкових, 1 із 4 триочкових і закинув 5/6 штрафних. На рахунку українського баскетболіста – 11 підбирань, з яких 4 – у нападі, а також 3 передачі, 1 перехоплення та 2 блок-шоти. Крім того, наш баскетболіст відзначився 4 фолами

Зазначимо, що це повторення особистого рекорду результативності українця у складі "Хокс" в сезоні. Раніше йому вдавалося набрати більше в матчах за "Фінікс" проти "Орландо" (31 очко) і "Голден Стейт" (26 очок).

Свій перший рекорд сезону Алекс оформив 3 січня у грі з "Вашингтоном". Українець провів на майданчику 27 хвилин. За цей час Лень набрав 24 очки, зробив 11 підборів і 3 блок-шоти.

Атланта Хоукс – Оклахома-Сіті 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

А: Коллінс (26), Янг (24 + 11 передач - 7 втрат), Хуертер (17), Бембро (16 + 8 підбирань), Спеллман (10) – старт; Картер (11), Прінс (7), Лень (24), Адамс (2), Хемілтон (5)

О: Вестбрук (31 + 11 передач + 5 перехоплень), Джордж (24 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Грант (21), Адамс (16 + 7 підбирань), Фергюсон (4) – старт; Паттерсон (2), Надер (3), Шредер (21), Луваву-Кабарро (0), Діалло (4)

Новини Суперзірка НБА захопився фантастичною грою українця Михайлюка

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк також видав непоганий поєдинок у чемпіонаті НБА. 21-річний український захисник "Лейкерс" допоміг своїй команді в грі регулярного сезону обіграти "Чикаго" (107:100).

Баскетболіст збірної України провів на майданчику 16 хвилин, за які закинув 2 із 4 триочкових, зібрав 3 підбирання в захисті і віддав 1 передачу. У пасиві Свята – 3 фоли і один неточних двухочковий кидок.

Лейкерс – Чикаго 107: 100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)

Л: Болл (19 + 8 підбирань), Колдуелл-Поуп (17), Інгрем (16 + 9 підбирань + 7 передач), Кузма (16 + 12 підбирань - 5 втрат), Чендлер (8) – старт; Бізлі (4), Зубац (7), МакГі (9), Харт (2), Михайлюк (6), Стівенсон (3)

Ч: Маркканен (17), Хатчінсон (12), лавина (10 + 8 передач), Данн (6 - 5 втрат), Картер (6 + 10 підбирань) – старт; Портіс (2 + 7 підбирань), Феліс (2), Паркер (18), Арчідьяконо (12), Харрісон (10), Селден (5)

Святослав Михайлюк із 2006 по 2014 рік перебував у командній структурі "Черкаських Мавп". За цей час атакуючий захисник пройшов шлях від гравця клубної школи до баскетболіста основи. У сезоні 2012/2013 дебютував за черкащан в елітному дивізіоні країни, де провів 27 матчів (133 очка).

13 січня Михайлюк зіграв у США приголомшливий матч у Лізі розвитку – офіційнiй молодшiй лізi Національної баскетбольної асоціації. Наш співвітчизник провів на майданчику 34 хвилини, за які показав кращу результативність серед усіх гравців обох команд – 29 очок.

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