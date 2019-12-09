Українець Лень провів феєричний матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів чудовий поєдинок в рамках регулярного чемпіонату НБА і допоміг своєму клубу на виїзді здолати "Шарлотт" з рахунком 122:107.

Олексій Лень в матчі з "Шарлотт"

Програвши першу половину зустрічі, "Атланта" відвантажила "Шарлотт" 71 очко після великої перерви. Український центровий, з'явившись на майданчику лише в другій половині, оформив другий у сезоні дабл-дабл з 13 очок і 10 підбирань.

Лень провів на майданчику 19 хвилин. Він реалізував чотири двоочкових кидки (з 10-ти спроб) і точно пробив свій єдиний кидок з-за дуги, двічі виконував штрафні і обидва рази потрапив у ціль. При цьому Лень віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення і поставив 1 блок-шот.

"Атланта" знаходиться на 13-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА.

"Шарлотт" - "Атланта" - 107:122 (27:24, 26:27, 30:37, 24:34)

"Шарлотт": Бріджес - 20, Вашингтон - 20, Грем - 12, Бійомбо - 11, Зеллер - 11, Монк - 9, Розір - 8, Кідд-Гілкріст - 7, Бейкон - 5, Мартін - 2, Мартін - 2.

"Атланта": Янг - 30, Паркер - 19, Картер - 17, Лень - 13, Краббе - 11, Хантер - 10, Хаертера - 9, Реддіш - 5, Бембро - 4, Джонс - 2, Фернанду - 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Святолав Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в НБА.

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