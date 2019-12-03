Українець Лень провів ефектний матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів результативний матч у регулярному чемпіонаті НБА проти "Голден Стейт". Він допоміг своїм партнерам здобути перемогу з рахунком 104:79.

Олексій Лень в матчі "Атланта" – "Голден Стейт"

Українець пробув на майданчику 17 хвилин і за цей час набрав 11 очок. Лень реалізував 5 із 7 кидків у грі, серед яких – кілька ефектних данків. Також Алекс реалізував єдиний штрафний. На його рахунку 4 підбирання та 2 перехоплення за однієї втрати.

"Атланта" піднялася на передостаннє місце турнірної таблиці Східної конференції, обійшовши "Нью-Йорк Нікс".

В інших матчах перемоги здобули "Філадельфія", "Мілвокі", "Фінікс", "Індіана" і "Чикаго".

"Атланта" – "Голден Стейт" 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)

"Атланта": Янг (24 + 7 передач - 7 втрат), Гантер (18), Джонс (16 + 8 підбирань), Паркер (8), Бембро (5 + 8 підбирань) - старт; Фернанду (0), Реддіш (8), Лень (17:06 хвилини = 11 очок (5/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних), 4 підбирання (в захисті), 2 перехоплення, 1 втрата), Гудвін (0), Картер (6), Тернер (8), Воллес (0)

"Голден Стейт": Паскалл (24 + 9 підбирань), Беркс (15), Робінсон-мл. (6), Коулі-Стайн (4), Луні (2) - старт; Крісс (8 - 6 втрат), Спеллман (10 + 9 підбирань), Боумен (10 + 8 підбирань - 5 втрат), Пул (0)

Новини Українець Лень провів потужний поєдинок в НБА

"Шарлотт" – "Фінікс" 104:109 (21:28 18:31, 34:21, 31:29)

"Шарлотт": Грем (15 + 13 передач), Розір (13 + 7 підбирань), Вашингтон (11), Бійомбо (9 + 11 підбирань), Бріджес (7 + 8 підбирань + 6 фолів) - старт; Вільямс (22), Зеллер (11 + 8 підбирань), Ніколя Батум (4), Бейкон (6), Монк (6)

"Фінікс": Убре (23), Букер (23 - 5 втрат), Шарич (16 + 10 підборів), Камінські (12), Рубіо (9 + 13 передач + 4 перехоплення) - старт; Джонсон (4), Бріджес (12 + 8 підбирань), Картер (6), Джером (4)

"Філадельфія" – "Юта" 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)

"Філадельфія": Гарріс (26 + 9 підбирань), Горфорд (17 + 8 підбирань), Ембіід (16 + 11 підбирань), Сіммонс (14 + 8 підбирань + 9 передач + 4 перехоплення), Коркмаз (7) - старт; Скотт (3), Енніс (8), Нето (3), Тибулл (9)

"Юта": Гобер (27 + 12 підбирань), Мітчелл (18), Богданович (9), Конлі (7), О'Ніл (4 + 6 фолів) - старт; Грін (6), Інглс (13 + 8 підбирань + 8 передач), Ньянг (6), Бредлі (2), Девіс (0), Екзам (0), Мудіай (2)

"Мілвокі" – "Нью-Йорк" 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)

"Мілвокі": Адетокумбо (29 + 15 підборів), Міддлтон (16 + 7 підбирань), Бледсоу (6 + 7 підбирань), Меттьюз (6), Лопес (4) - старт; Вілсон (19), Ільясова (3 + 7 підбирань), Адетокумбо (10), Бендер (3), Гілл (14), ДіВінчензо (11), Коннотон (5 + 7 підбирань), Корвер (6)

"Нью-Йорк": Рендл (19), Гібсон (7 + 9 підбирань), Нокс (5), Сміт-мол. (4), Барретт (2) - старт; Портіс (7), Браздейкіс (6), Робінсон (4 + 14 підбирань), Аллен (9), Трір (10), Дотсон (15), Еллінгтон (0)

"Мемфіс" – "Індіана" 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)

"Мемфіс": Джексон (31), Гілл (22), Брукс (19 + 7 підбирань + 6 фолів), Кравдер (3), Джонс (2) - старт; Кабоклу (2), Мелтон (16 + 9 підбирань), Гудуріч (3), Аллен (6)

"Індіана": Брогдон (19 + 9 передач), Сабоніс (18 + 14 підбирань + 8 передач + 6 фолів), Тернер (17), Лемб (15 + 7 підбирань), Воррен (14) - старт; Джонсон (0), Голідей (15), МакДермотт (4), Бітадзе (0), МакКоннелл (4), Голідей (11)

"Сакраменто" – "Чикаго" 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)

"Сакраменто": Гілд (26), Голмс (20 + 9 підбирань), Б'єліца (18 + 8 підбирань), Барнс (16), Джозеф (2 + 7 передач) - старт; Аріза (2), Дедмон (2 + 7 підборів), Феррелл (9), Богданович (11), Джеймс (0)

"Чикаго": ЛаВін (28), Маркканен (20 + 7 підбирань), Саторанскі (14), Картер (10 + 10 підбирань - 5 втрат), Данн (6) - старт; Янг (7), Геффорд (7), Вайт (11), Арчідьяконо (4), Валентайн (6)

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