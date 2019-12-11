Українець Лень провів драматичний матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів результативний матч в рамках чемпіонату НБА. Його клуб в драматичному протистоянні з двома овертаймами поступився "Майамі" – 121:135.

Олексій Лень в матчі з "Майамі"

Українець провів на майданчику 22 хвилини і за цей час набрав 9 очок. По ходу гри Лень виконав шість кидків з гри, з яких чотири виявилися точними. Також наш баскетболіст зробив 3 підбирання та здійснив 1 асист. На його рахунку 2 перехоплення та 1 блок-шот.

"Атланта" знаходиться на 13-му місці турнірної таблиці Східної конференції.

"Майамі" - "Атланта" - 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)

"Майамі": Нанн - 36, Робінсон - 34, Адебайо - 30, Батлер - 20, Джонс - 9, Леонард - 4, Олінік - 2.

"Атланта": Хантер - 28, Янг - 21, Паркер - 16, Реддіш - 14, Картер - 12, Лень - 9, Хаертера - 9, Краббе - 7, Бембро - 4, Джонс - 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг "Детройту" здобути перемогу в НБА.

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