Українець Лень провів чудовий матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень провів один із найрезультативніших матчів у нинішньому регулярному чемпіонаті НБА. У виїзному поєдинку з "Чикаго" Алекс набрав 17 очок.

Проте його команда все одно програла – 102:136.

Олексій Лень у матчі "Чикаго" – "Атланта"

Українець не вийшов у старті, але став найкращим у своїй команді за набраними очками. Лень провів на майданчику 20 хвилин і за цей час набрав 6/8 двоочкових, 1/1 триочкових і 2/4 штрафних. Також на його рахунку 5 підборів, 3 передачі при 2 фолах.

"Атланта" перебуває на 13-му місці турнірної таблиці Східної конференції.

Чикаго – Атланта 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Чикаго: Лавін (35), Маркканен (22), Картер (11 + 10 підборів), Данн (9), Саторанскі (7) – старт; Вайт (19), Янг (15 + 9 підборів + 6 передач), Валентайн (10), Харрісон (4), Геффорд (4), Арчідіаконо (0), Корнет (0).

Атланта: Янг (15 + 13 передач + 7 втрат), Паркер (11 + 7 підборів), Джонс (10), Хертер (9), Хантер (6) – старт; Лень (17), Реддіш (16), Креб (6), Фернанду (5), Картер (4), Парсонс (3), Бембрі (0), Тернер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Олексій Лень провів драматичний матч у НБА – його команда у другому овертаймі поступилася "Маямі".

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