Українець Лень допоміг своїй команді здобути важку перемогу

Клуб "Атланта Хокс", де виступає центровий збірної України Олексій Лень здобув непросту перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асссоціаціі над "Ютою Джаз" - 117:114.

Український баскетболіст провів на майданчику 18 хвилин і за цей час набрав 12 очок, зробивши 6 підбирань і дві передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США черговий матч в Лізі розвитку (Д-ліга) – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Баскетболіст збірної України, якого "Детройт" відправив у свій фарм-клуб Д-Ліги "Гранд Рапідс Драйв", зіграв в грі проти "Делавера" (135: 144).

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