Україна здобула феноменальну перемогу на старті КС із баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на Кубку світу, який 18 червня розпочався в Амстердамі.

Наша команда на чолі з Олегом Юшкіним у першому матчі групового етапу була сильнішою за пуерториканців – 21:19, вирвавши перемогу за пів хвилини до кінця гри.

Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаев з перших секунд зіткнулися із запеклим опором суперника. Вже через три хвилини гри українці записали в свої пасив чотири фоли.

Відпустивши пуерториканців на три бали, "жовто-синім" довелося вступити в силовий баскетбол. Однак завдяки дальнім влучанням Закурдаєва і Тимофеєнка нашим хлопцям вдалося вийти вперед.

За чотири хвилини до сирени наші заробили сьомий фол, у результаті чого північноамериканцям вдалося зрівняти рахунок. Але тут же Сізов і Тимофієнко знову зробили різницю "+3". Після цього українці змусили суперників фолити і відірвалися на шість пунктів.

What did you get for breakfast, 🇵🇷@G_Clavell ? #3x3WC 💪🏼 pic.twitter.com/XvI3qU5Uxh