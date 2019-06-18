Україна здобула феноменальну перемогу на старті КС із баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на Кубку світу, який 18 червня розпочався в Амстердамі.
Наша команда на чолі з Олегом Юшкіним у першому матчі групового етапу була сильнішою за пуерториканців – 21:19, вирвавши перемогу за пів хвилини до кінця гри.
#3x3WC Final Scores!— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
📺 https://t.co/8oiqkANlJp pic.twitter.com/BKEJq72A4F
Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаев з перших секунд зіткнулися із запеклим опором суперника. Вже через три хвилини гри українці записали в свої пасив чотири фоли.
Збірна України
Відпустивши пуерториканців на три бали, "жовто-синім" довелося вступити в силовий баскетбол. Однак завдяки дальнім влучанням Закурдаєва і Тимофеєнка нашим хлопцям вдалося вийти вперед.
🇵🇷 @7_erazo The Eraser 🔥#3x3WC pic.twitter.com/3Hd7vjJJxv— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
За чотири хвилини до сирени наші заробили сьомий фол, у результаті чого північноамериканцям вдалося зрівняти рахунок. Але тут же Сізов і Тимофієнко знову зробили різницю "+3". Після цього українці змусили суперників фолити і відірвалися на шість пунктів.
What did you get for breakfast, 🇵🇷@G_Clavell ? #3x3WC 💪🏼 pic.twitter.com/XvI3qU5Uxh— FIBA3x3 (@FIBA3x3) 18 июня 2019 г.
За півтори хвилини до сирени Пуерто-Ріко здійснила неймовірний ривок 6:0, зрівнявши рахунок. На останніх секундах гра перетворилася в боротьбу нервів, у якій наші виявилися сильнішими.
Наступний матч українці проведуть 18 червня о 14:50 з командою Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в історії Україна прийме матчі кваліфікації до Євробаскету 3х3.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".