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Україна здобула феноменальну перемогу на старті КС із баскетболу 3х3

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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 переможно стартувала на Кубку світу, який 18 червня розпочався в Амстердамі.

Наша команда на чолі з Олегом Юшкіним у першому матчі групового етапу була сильнішою за пуерториканців – 21:19, вирвавши перемогу за пів хвилини до кінця гри.

Антон Давидюк, Олександр Сизов, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаев з перших секунд зіткнулися із запеклим опором суперника. Вже через три хвилини гри українці записали в свої пасив чотири фоли.

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Збірна України

Збірна України

Відпустивши пуерториканців на три бали, "жовто-синім" довелося вступити в силовий баскетбол. Однак завдяки дальнім влучанням Закурдаєва і Тимофеєнка нашим хлопцям вдалося вийти вперед.

За чотири хвилини до сирени наші заробили сьомий фол, у результаті чого північноамериканцям вдалося зрівняти рахунок. Але тут же Сізов і Тимофієнко знову зробили різницю "+3". Після цього українці змусили суперників фолити і відірвалися на шість пунктів.

За півтори хвилини до сирени Пуерто-Ріко здійснила неймовірний ривок 6:0, зрівнявши рахунок. На останніх секундах гра перетворилася в боротьбу нервів, у якій наші виявилися сильнішими.

Наступний матч українці проведуть 18 червня о 14:50 з командою Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше в історії Україна прийме матчі кваліфікації до Євробаскету 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
НідерландиАмстердам
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