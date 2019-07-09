Україна вийшла у фінал баскетбольного турніру на Універсіаді-2019

Друга чоловіча збірна України вийшла у фінал Універсіади-2019. Українці в 1/2 фіналу з рахунком 82:80 перемогли команду Австралії.

Аж до третьої чверті на майданчику точилася рівна боротьба, з великою кількістю неточних кидків як у однієї, так і в іншої команди. Перед четвертим відрізком підопічні Віталія Степанівського програвали 60:61, але змогли зробити фантастичний ривок 12:0. Лише на 4-й хвилині чверті австралійці змогли набрати перші очки, почавши скорочувати розрив.

За півтори хвилини до фінальної сирени Віталій Петров забив два "троячки", знявши питання про переможця. Австралія неймовірними зусиллями скоротила розрив до 2 балів, але вирвати перемогу не змогла.

У фіналі наші хлопці зустрінуться з ровесниками зі США.

Австралія - Україна 80:82 (21:23, 20:16, 20:21, 19:22)

9 липня 2019 року, Авелліно, "Паласпорт Дель Мауро".

Австралія: Магней (20 + 16 підбирань), Васильович (17), Джек Уайт (13 + 8 підбирань), Кребс (7).

Україна: Зотов (1 + 4 передачі), Марченко (13 + 4 передачі), Ткаченко (7), Павлов (23 + 5 підбирань), Петров (15 + 6 підбирань) - старт; Сидоров (10 + 5 передач), Кондраков (6), Мироненко (3), Ковальов (4 + 4 підбирання), В.Прокопенко.

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Нагадаємо, що в 1/4 фіналу українці з рахунком 82:80 перемогли команду Канади, здобувши місце в півфіналі.

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