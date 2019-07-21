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Україна увійшла в топ-10 на Євробаскеті U-20

1.6т Читати матеріал російською

Чоловіча збірна України U-20 посіла підсумкове 10-е місце на чемпіонаті Європи з баскетболу, що проходив в Ізраїлі.

У заключному поєдинку турніру за 9-е місце українські юні баскетболісти в драматичній боротьбі лише в екстратаймі поступилися одноліткам із Греції - 98:109.

З перших секунд наші суперники захопили ініціативу і пішли у відрив. Грецькі гравці не прощали українцям беззубу гру в нападі, караючи нашу команду швидкими контратаками.

У другій половині збірна України підсіла фізично, але все одно змогла на рівних конкурувати з опонентами, зробивши ривок 15:2.

За 50 секунд до фінальної сирени баскетболісти з України скоротили розрив до одного бала і мали чудові шанси вийти вперед, але в контратаці Андрій Войналович втратив м'яч.

Його помилку виправив Іссуф Санон, зрівнявши рахунок зі штрафних за 12 секунд до кінця матчу, і перевівши гру в овертайм.

На жаль, у додатковій п'ятихвилинцi сили покинули наших баскетболістів і вони її програли 4:15.

Україна U-20 - Греція U-20 98: 109 ОТ (18:23, 23:25 24:29, 29:17, 4:15)

Україна: Санон (21 + 6 підбирань + 7 передач + 7 втрат + 5 перехоплень), Козак (18 + 4 передачі), Міхєєв (6 + 6 підбирань), Коваль, Войналович (22 + 14 підбирань + 4 втрати) - старт; Мельник, Сорочан (5), Бондаренко (5), Головчик, Лук'ян, Титов (14).

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Місце
Ізраїль
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
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