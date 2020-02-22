Чоловіча збірна України з баскетболу у неділю, 23 лютого, проведе перший домашній матч відбору на чемпіонат Європи 2021 року.

Команда Айнарса Багатскіса, яка в стартовій грі кваліфікації впевнено обіграла на виїзді австрійців, в палаці спорту "Юність" в Запоріжжі битиметься з суперниками з Угорщини. Початок гри – о 18:00.

В'ячеслав Бобров ФІБА

ПРОМО МАТЧУ УКРАЇНА – УГОРЩИНА

ДЕ ДИВИТИСЯ УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Пряма трансляція із Запоріжжя буде доступна на телеканалі XSPORT і сайті Федерації баскетболу України.

Крім того, дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Україна – Угорщина.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УКРАЇНА – УГОРЩИНА

Фаворитом протистояння вважається українська команда. Ставки на перемогу "жовто-синіх" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,36.

збірна України з баскетболу ФІБА

Нічия оцінюється котируванням 15,60. А показники на успіх угорців досягають рівня 3,22.

СКЛАДИ КОМАНД

Україна: Лукашов, Зотов, Сидоров, Марченко, Липовий, Близнюк, Ткаченко, Пустозвонов, Крутоус, Бобров, Павлов, Герун, Петров, Пустовий, Кравцов

Угорщина: Говенс, Войвода, Понго, Палланн, Перль, Вараді, Сабо, Бенці, Валеріо-Бодон, Чаба, Лукач, Аллен, Той, Філіповіт, Келлер, Фазекаш, Балінт.

В'ячеслав Бобров ФІБА

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

В'ячеслав Кравцов, капітан збірної України:

– Груповий етап завжди цікавий тим, що ти не знаєш, яка гра буде найважливішою. Вона може бути і на початку етапу, може бути і в кінцівці. Вважаю, що на домашніх майданчиках ми зобов'язані брати перемоги. У минулому році ми вже грали в Запоріжжі – нам всім дуже сподобалося. І зал, і глядачі. Будемо налаштовуватися на перемогу. У нас був важкий виїзд до Австрії, але, думаю, ми відновимося. Ми хочемо завжди вигравати. Будемо намагатися вийти на чемпіонат Європи з першого місця. У збірній ми все заради результату, щоб прославляти Україну на міжнародній арені.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Євробаскет-2005. Відбір

Угорщина – Україна – 90:67 (19:19, 25:14, 24:14, 22:20)

Україна – Угорщина – 77:70 (19:16, 25:15, 16:22, 17:17)

Євробаскету-2009. Перехідний турнір

Угорщина – Україна – 91:67 (18:16, 22:21 29:18, 22:12)

Україна – Угорщина – 77:69 (19:20, 8:19, 25:14, 25:16)

Україна – Угорщина "Планета Баскетбол"

Євробаскет-2011. Відбір

Україна – Угорщина – 80:71 (20:21, 20:19, 24:18, 16:13)

Угорщина – Україна – 83:75 (13:14 28:20, 21:19 21:22)

Євробаскету-2013. Відбір

Угорщина – Україна – 76:78 (15:18 15:19 21:20, 25:21)

Україна – Угорщина – 77:71 (23:20 16:21 18:18, 20:12

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс позитивно оцінив гру своїх підопічних у поєдинку проти Австрії.

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