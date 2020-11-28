Україна у відборі Євробаскету-2022: турнірна таблиця після 3-го туру

Збірна України з баскетболу завершила третій тур відбору на чемпіонат Європи-2022 на третьому місці в групі F.

У нашої команди дві поразки і одна перемога. Різниця забитих і пропущених +2.

Свій наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 30 листопада проти Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

23 лютого наші баскетболісти у другому турі за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилися команді Угорщини (60:62)

27 листопада у 3-му турі українці програли чинним чемпіонам Європи словенцям 73:84.