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23 лютого • оновлено в 21:44
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Україна у відборі Євробаскету-2021: турнірна таблиця після 2-го туру

1.5т
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Збірна України з баскетболу завершила другий тур відбору на чемпіонат Європи-2021 на другому місці в групі F.

У нашої команди одна поразка і одна перемога. Різниця забитих і пропущених +13.

Свій наступний матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 27 листопада на виїзді проти Словенії.

Україна у відборі Євробаскету-2021: турнірна таблиця

Новини
Багатскіс прокоментував поразку збірної України від Угорщини

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого українські баскетболісти в першому турі відбору на Євробаскет-2021 обіграли команду Австрії. Зустріч в Граці завершилася з рахунком 73:88.

23 лютого наші баскетболісти у другому турі за 0,2 секунди до фінальної сирени драматично поступилися команді Угорщини (60:62).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Збірна України з баскетболу
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