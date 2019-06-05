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Україна U-18 вийшла до чвертьфіналу КС з баскетболу 3х3, перевершивши показник Росії

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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася до чвертьфіналу Кубка світу U-18, який цими днями відбувається у Монголії.

Наші юнаки у вирішальному для себе матчі впевнено переграли команду Казахстану — 22:10, посівши друге місце у групі. При цьому "жовто-сині" за результативністю стали найкращими у квінтеті (20,5 очок у середньому за гру), випередивши навіть переможця Росію (19,8).

Збірна України U-18

Збірна України U-18

FIBA

Збірна України U-18

Збірна України U-18

FIBA

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Україна U-18 вийшла до чвертьфіналу КС із баскетболу 3х3

Зі свого боку наші дівчата завершили виступи вже на груповому етапі. Українки посіли третє місце у компанії зі збірними Китаю, Мексики, Шрі-Ланки та Єгипту, здобувши дві перемоги.

Зазначимо, що чоловіча українська збірна у чвертьфіналі зіграє рано вранці у п'ятницю, 7 червня. Суперник нашої команди стане відомий пізніше.

Збірна України U-18

Збірна України U-18

FIBA

Збірна України U-18

Збірна України U-18

FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше в історії проведе кваліфікацію на Євробаскет 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
Монголія
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