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Україна піднялася в рейтингу жіночих збірних ФІБА

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ФІБА оприлюднила заключний рейтинг сили жіночих національних збірних напередодні старту чемпіонату Європи. Збірна України піднялася в ньому на восьму сходинку.

Попри кілька поразок у заключних контрольних поєдинках, експерти ФІБА вважають нашу команду здатною пробитися до чвертьфіналу. Головною ударною силою команди Горана Бошковича вони називають капітана Аліну Ягупову, яка на їхню думку "здатна однією рукою обіграти будь-якого суперника навіть на такому високому рівні". Підтримати її можуть Олеся Малашенко та Таїсія Удоденко. Також експерти звертають увагу на досить вдалий сезон на клубному рівні для Людмили Науменко. Головною проблемою української збірної вважають захист.

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Нагадаємо, на груповому етапі в Ризі наша збірна зіграє проти Іспанії, Латвії та Великої Британії. Команда уже в столиці Латвії, куди прибула сьогодні опівдні. Перший матч проти Іспанії відбудеться 27 червня.

Рейтинг сили ФІБА

Жіночі національні збірні

  1. Бельгія

  2. Франція

  3. Іспанія

  4. Італія

  5. Сербія

  6. Росія

  7. Швеція

  8. Україна

  9. Словаччина

  10. Туреччина

  11. Велика Британія

  12. Чехія

  13. Латвія

  14. Білорусь

  15. Угорщина

  16. Чорногорія

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу на чолі з Гораном Бошковичем визначився зі списком гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи-2019.

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Тема
Євробаскет-2019
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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