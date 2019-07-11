Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Українці назвали склад на Євробаскет U-20

1.2т Читати матеріал російською

Збірна України з баскетболу (U-20) назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи, який 13 липня стартує в Тель-Авіві.

Під керівництвом наставника Валерія Плеханова в Ізраїль відправилися 12 гравців.

Молодіжна збірна України U-20

Молодіжна збірна України U-20

fbu.ua

Склад збірної України:

  • Захисники: Вадим Козак, Дмитро Головчик, Олег Бондаренко, Богдан Лук'ян, Яків Титов

  • Форварди: Андрій Войналович, Іван Міхєєв, Денис Клевзуник, Олександр Коваль, Андрій Грицак, Євген Сорочан

  • Центровий: Владислав Мельник

  • Головний тренер: Валерій Плеханов, асистенти: Дмитро Болдаєв і Дмитро Забірченко.

Новини
Офіційно: збірна України з баскетболу отримала нового тренера

На груповому етапі українці зустрінуться зі збірними Італії (13 липня), Сербії (14 липня) і Ізраїлю (15 липня).

Згідно з регламентом, на першому етапі 16 команд розділені на чотири групи. Потім всі 16 збірних вийдуть у плей-офф, де будуть боротися за право зіграти в 1/4 фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студентська збірна України вийшла у фінал Універсіади в Неаполі, який відбудеться 11 липня в 21.00.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Євробаскет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробаскет-2019
Місце
Ізраїль Тель Авів
Тег
молодіжна збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel