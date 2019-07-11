Українці назвали склад на Євробаскет U-20

Збірна України з баскетболу (U-20) назвала склад на молодіжний чемпіонат Європи, який 13 липня стартує в Тель-Авіві.

Під керівництвом наставника Валерія Плеханова в Ізраїль відправилися 12 гравців.

Молодіжна збірна України U-20 fbu.ua

Склад збірної України:

Захисники: Вадим Козак, Дмитро Головчик, Олег Бондаренко, Богдан Лук'ян, Яків Титов

Форварди: Андрій Войналович, Іван Міхєєв, Денис Клевзуник, Олександр Коваль, Андрій Грицак, Євген Сорочан

Центровий: Владислав Мельник

Головний тренер: Валерій Плеханов, асистенти: Дмитро Болдаєв і Дмитро Забірченко.

На груповому етапі українці зустрінуться зі збірними Італії (13 липня), Сербії (14 липня) і Ізраїлю (15 липня).

Згідно з регламентом, на першому етапі 16 команд розділені на чотири групи. Потім всі 16 збірних вийдуть у плей-офф, де будуть боротися за право зіграти в 1/4 фіналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студентська збірна України вийшла у фінал Універсіади в Неаполі, який відбудеться 11 липня в 21.00.

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