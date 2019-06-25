ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Україну на жіночому Євробаскеті покаже XSPORT

747Читати матеріал російською

Матчі жіночої національної збірної України з баскетболу, яка зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи-2019, покаже телеканал XSPORT.

Україну на жіночому Євробаскеті покаже XSPORT

Команда Горана Бошковича в рамках групового раунду зіграє проти команд Іспанії, Латвії та Великої Британії.

Федерація баскетболу України, ФІБА та Xsport уклали тристоронню телевізійну угоду. Відтак матчі української збірної, яка в груповому раунді гратиме в Ризі, дивіться у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Також канал транслюватиме по одному з матчів кожного етапу плей-оф, та два медальні матчі.

Розклад матчів збірної України:

27 червня, 21:00

Україна — Іспанія

28 червня, 18:30

Латвія — Україна

30 червня, 13:00

Україна — Велика Британія

Новини
Україна піднялася в рейтингу жіночих збірних ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу на чолі з Гораном Бошковичем визначився зі списком гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи-2019.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel