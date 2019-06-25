Україну на жіночому Євробаскеті покаже XSPORT

Матчі жіночої національної збірної України з баскетболу, яка зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи-2019, покаже телеканал XSPORT.

Команда Горана Бошковича в рамках групового раунду зіграє проти команд Іспанії, Латвії та Великої Британії.

Федерація баскетболу України, ФІБА та Xsport уклали тристоронню телевізійну угоду. Відтак матчі української збірної, яка в груповому раунді гратиме в Ризі, дивіться у прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Також канал транслюватиме по одному з матчів кожного етапу плей-оф, та два медальні матчі.

Розклад матчів збірної України:

27 червня, 21:00

Україна — Іспанія

28 червня, 18:30

Латвія — Україна

30 червня, 13:00

Україна — Велика Британія

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Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу на чолі з Гораном Бошковичем визначився зі списком гравців, які зіграють на чемпіонаті Європи-2019.

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