Україна на жіночому Євробаскеті-2019: стан команд після 1-го туру

Жіноча збірна України з баскетболу після 1-го туру на чемпіонаті Європи-2019 займає четверте місце в групі А.

Українки на старті Євробаскету, який із 27 червня по 7 липня проходить у Латвії та Сербії, з рахунком 77:95 програли чинним чемпіонкам континенту – іспанкам.

У другій грі квартету, Великобританія сенсаційно переграла господарок паркету – збірну Латвії. Зустріч у Ризі завершилася з рахунком 74:60.

Саме з Латвією "синьо-жовті" зіграють у 2-му турі. Початок матчу 28 червня о 18:30.

Нагадаємо, що команда Горана Бошковича в кваліфікації Євробаскету-2019 стала другою в групі "F" за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів, і потрапила до 6 кращих команд, що зайняли другі місця в своїх групах.

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