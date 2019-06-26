Україна на жіночому Євробаскеті-2019: розклад матчів

Жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 27 червня, стартує на чемпіонаті Європи-2019.
Жіноча збірна України
Найпрестижніший континентальний баскетбольний турнір з 27 червня по 7 липня будуть приймати Латвія і Сербія. Команда Горана Бошковича в рамках групового раунду зіграє проти команд Іспанії, Латвії та Великобританії.
Розклад матчів збірної України:
27 червня, 21:00
Україна - Іспанія
28 червня, 18:30
Латвія - Україна
30 червня, 13:00
Україна - Великобританія
Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб "синьо-жовтих" вже визначився зі списком гравців, які зіграють на Євро-2019.
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