Україна на жіночому Євробаскеті-2019: розклад матчів

Жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 27 червня, стартує на чемпіонаті Європи-2019.

Жіноча збірна України

Найпрестижніший континентальний баскетбольний турнір з 27 червня по 7 липня будуть приймати Латвія і Сербія. Команда Горана Бошковича в рамках групового раунду зіграє проти команд Іспанії, Латвії та Великобританії.

Розклад матчів збірної України:

27 червня, 21:00

Україна - Іспанія

28 червня, 18:30

Латвія - Україна

30 червня, 13:00

Україна - Великобританія

Новини Україну на жіночому Євробаскеті покаже XSPORT

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренерський штаб "синьо-жовтих" вже визначився зі списком гравців, які зіграють на Євро-2019.

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