В жахливiй ДТП загинув скандальний український баскетболіст, його дружина в реанімації

У дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району, розбився український баскетболіст Андрій Романиця. Його дружина Оксана в реанімації.

Андрій Романиця і його дружина Оксана Facebook

Спортсмен перебував за кермом автомобіля КIA, рухаючись з Луцька до Ковеля. Він загинув на місці ДТП. 32-річну пасажирку легковика госпіталізували в реанімацію Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання.

За кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію. Пасажир мікроавтобуса, 56-річний житель Ковельського району, після надання на місці медичної допомоги від госпіталізації відмовився, повідомляє прес-служба Національної поліції у Волинській області.

Прес-служба Національної поліції

Прес-служба Національної поліції

Прес-служба Національної поліції

Романиця в березні минулого року став учасником скандального інциденту. Під час матчу Першої ліги чемпіонату України з баскетболу гравець БК "Ужгород" напав на арбітра.

За підсумками розглядів Федерація баскетболу України (ФБУ) визнала поведінку Романицi такою, що містить акт насильства з використанням погроз і залякувань. Баскетболіст був оштрафований на 15 000 гривень і довічно дискваліфікований.

Новини Юні українські футболісти потрапили в потрійну ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада український чемпіон світу з армрестлінгу Андрій Пушкар загинув у страшній автомобільній аварії. Смертельна ДТП сталося на трасі Київ – Чоп. Пушкар знаходився в авто разом зі своїм колегою Олегом Жохом.

Суперник загиблого армрестлери Андрія Пушкаря Денис Ципленков відмовився від чемпіонського пояса на користь опонента. Українець не дожив до бою кілька днів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!