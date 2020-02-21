Збірна України з баскетболу в неділю, 23 лютого зіграє у Запоріжжі матч відбіркового турніру Євробаскету-2021 проти команди Угорщини.

Це другий поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи. У першій грі 20 лютого українці впевнено обіграли на виїзді австрійців.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, напередодні в Запорізькій обладміністрації відбулася пресконференція, на якій українську команду представляв її капітан В'ячеслав Кравцов. Він не літав до Австрії, але знайшов можливість поспілкуватися з пресою.

Кравцов згадав прекрасну атмосферу на трибунах, коли національна команда минулого разу грала в Запоріжжі, і висловив надію, що і цього разу вболівальники максимально підтримають збірну.

В'ячеслав Кравцов ФБУ

"Не дивлячись на складний виїзд до Австрії, хлопці готові до подальшої боротьби, всі налаштовані на перемогу", – зазначив капітан.

Щоб фанатам було цікаво провести кілька годин з командою, організатори матчу Україна – Угорщина підготували чимало розваг та конкурсів. І не тільки під час самого поєдинку. Так, в суботу, 22 лютого, гравці збірної проведуть майстер-клас для юних баскетболістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перемогу над Австрією у відборі до Євробаскету-2021 прокоментував головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс.

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