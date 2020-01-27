У загибелі Кобі Браянта знайшли містичні збіги

Загибель легенди баскетболу Кобі Браянта могли спрогнозувати у 2012 році. Один із користувачів Twitter знайшов твіт 8-річної давнини про те, що Браянт помре в результаті аварії вертольота.

"Кобі в підсумку загине у результаті аварії вертольота", – написав користувач із ніком .Noso. За якимось дивним збігом обставин Браянт пішов з життя саме таким чином.

Проте, за однією з версій твіт восьмирічної давнини насправді є фейком. У мережі припустили, що вся справа у спритності комп'ютерної програми, завдяки якій користувач міг опублікувати свіжий твіт, поставивши при цьому будь-яку дату. У мережі тут же знайшлися як прихильники, так і противники цієї думки. Так, низка інтернет-фахівців дотримується точки зору, що у Twitter відсутня можливість редагування.

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Достеменно відомо, що Кобі Браянт протягом багатьох років часто використовував для пересувань власний вертоліт, і щодо цього багато жартували. Можливо, передбачення "Noso" було всього лише невдалим і жорстоким жартом, який виявився пророчим.

Не менше вражає своїм містичним збігом сюжет однієї з серій мультфільму "Легенди Чемберлен Хайтс" – американського комедійного серіалу для дорослих, створеного у 2016 році. Кобі Браянт, який виявився героєм цього ситкому, також потрапив у аварію на своєму вертольоті, щоправда, лишився живим.

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