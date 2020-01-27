У загибелі Кобі Браянта знайшли містичні збіги

Загибель легенди баскетболу Кобі Браянта могли спрогнозувати у 2012 році. Один із користувачів Twitter знайшов твіт 8-річної давнини про те, що Браянт помре в результаті аварії вертольота.
"Кобі в підсумку загине у результаті аварії вертольота", – написав користувач із ніком .Noso. За якимось дивним збігом обставин Браянт пішов з життя саме таким чином.
Проте, за однією з версій твіт восьмирічної давнини насправді є фейком. У мережі припустили, що вся справа у спритності комп'ютерної програми, завдяки якій користувач міг опублікувати свіжий твіт, поставивши при цьому будь-яку дату. У мережі тут же знайшлися як прихильники, так і противники цієї думки. Так, низка інтернет-фахівців дотримується точки зору, що у Twitter відсутня можливість редагування.
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The Associated Press
Достеменно відомо, що Кобі Браянт протягом багатьох років часто використовував для пересувань власний вертоліт, і щодо цього багато жартували. Можливо, передбачення "Noso" було всього лише невдалим і жорстоким жартом, який виявився пророчим.
Не менше вражає своїм містичним збігом сюжет однієї з серій мультфільму "Легенди Чемберлен Хайтс" – американського комедійного серіалу для дорослих, створеного у 2016 році. Кобі Браянт, який виявився героєм цього ситкому, також потрапив у аварію на своєму вертольоті, щоправда, лишився живим.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кобі Браянт і його донька Джіанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт" разом із 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
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