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13 лютого • оновлено в 13:22
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/ Баскетбол

У Суперлізі Парі-Матч визначено найкращого гравця січня

1.4т

Лідер БК Одеса став найкращим гравцем першого місяця після нового року.

Зусилля одеситів і, зокрема, їхнього лідера Брюса Мессі марно не минули, цього разу саме він став найкращим гравцем місяця. Традиційно 3 фактори впливають на визначення MVP місяця: це голосування вболівальників, представництво гравця у складі символічних збірних туру протягом зазначеного періоду і рішення експертів TM Parimatch.

Як і минулого місяця вболівальникам дуже імпонувала результативна гра лідера миколаївців Квентіна Петерсена. У запеклій боротьбі із Денисом Лукашовим, він отримав "приз глядацьких симпатій". Загалом голосування вболівальників у такому порядку розставило гравців різних клубів Суперліги Парі-Матч:

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У Суперлізі Парі-Матч визначено найкращого гравця січня

Квентін Петерсон – 9 балів (41% голосів); Денис Лукашов "Прометей" – 8 балів, Брюс Мессі "Одеса" – 7 балів, Генрі Дугат – 6 балів, Діон Райт "Черкаські Мавпи" – 5 балів, В’ячеслав Петров "Київ-Баскет" і Брендон Рендолья "Запоріжжя" зібрали по 2% голосів і отримали відповідно по 3,5 бали, Льюїс Салліван "Хімік" – 2 бали і Карім Джамар "Харківські Соколи" – 1 бал.

Не на руку захиснику МБК Миколаїв зіграв той фактор, що його команда у січні не змогла здобути жодної перемоги і поліпшити своє турнірне положення. Квентін Петерсон жодного разу не входив до збірних тижня у Суперлізі Парі-Матч. Лідерами тут були Брюс Мессі БК Одеса, Діон Райт "Черкаські Мавпи" і В’ячеслав Петров "Київ-Баскет", які домінували на двох з трьох можливих ігрових тижнів у січні і отримали відповідно по додаткових 6 балів. Також по разу згадувалися прізвища Льюїса Саллівана "Хімік", Каріма Джамара "Харківські Соколи", Майкла Маєрса, Деона Едвіна і Моріса Кріка (усі 3 "Прометей"), Марека Класена і Сергія Павлова (обидва "Київ-Баскет"), Джервона Перслі "Запоріжжя" і Джареда Террела "Дніпро", кожен з цих гравців отримав по 3 бали.

Експерти TM Parimatch цього місяця віддали перевагу Брюсу Мессі, який допоміг БК "Одеса" здобути 3 перемоги у 5 іграх і піднятися на 5 сходинку. До того ж у одному із виграних матчів Брюс Мессі установив дійсний рекорд сезону за рейтингом ефективності – 45 (40 очок, 7 підбирань, 3 перехоплення 14 з 20 кидків з гри і 8/8 зі штрафних у поєдинку БК "Одеса" - "Харківські Соколи").

Отже підсумковий рейтинг грудня виглядає так:

Брюс Мессі "Одеса": 7 + 6 + 10 = 23

Діон Райт "Черкаські Мавпи": 5 + 6 = 11

В’ячеслав Петров "Київ-Баскет": 3,5 + 6 = 9,5

Квентін Петерсон "Миколаїв": 9

Денис Лукашов "Прометей": 8

Генрі Дугат "Дніпро": 6

Льюїс Салліван "Хімік": 2 + 3 = 5

Брендон Рендольф "Запоріжжя": 3,5

Андрій Мироненко "Запоріжжя": 6 + 3 = 9

Майкл Маєрс, Деон Едвін, Моріс Крік (усі 3 "Прометей"), Марек Класен і Сергій Павлов (обидва "Київ-Баскет"), Джервон Перслі "Запоріжжя" і Джаред Террел "Дніпро", по 3.

Карім Джамар "Харківські Соколи": 1.

Cередні показники Брюса Мессі у січні: 24,8 очки + 4,4 підбирання + 3,2 результативні передачі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат України з баскетболу
Тег
БК Одеса
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