У Суперлізі Парі-Матч сталася гучна сенсація

"Київ-Баскет" зазнав сенсаційної поразки від МБК "Миколаїв" в регулярному сезоні чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Зустріч на СК "Надія" завершилася з рахунком 90:81.

Вигравши першу половину з різницею в п'ять очок, Київ-Баскет явно втратив контроль над грою на початку третьої чверті, дозволивши миколаївських снайперам навести приціл, а також встановити контроль в трисекундній зоні. Кервін Брістол раз по раз опинявся краще київських бігменов, а під чужим кільцем гості дали розгулятися іншим гравцям Миколаєва, повідомляє ПБ.

Київ-Баскет витримав перший ривок Миколаєва, пішовши на останню перерву з різницею в три очки, але в середині четвертої десятихвилинки два триочкових Олексія Онуфрієва перевернули гру. Максим Луценко своїм триочковим зробив різницю 6-очковою, а в кінцівці Миколаїв свого не упустив, навіть розвинувши різницю за рахунок чіткої реалізації штрафних.

Друга поразка Київ-Баскета за тиждень, а Миколаїв нарешті перериває серію невдач.

МБК Миколаїв - Київ-Баскет 90:81 (16:20, 19:21, 21:18 34:22)

Миколаїв: Зотов (19 + 7 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення + 4 втрати), Хохоник (2), Луценко (18), Давидюк (3), Брістол (6 + 12 підбирань + 4 блок-шота) - старт; Онуфрієв (14 + 4 підбирання), Приймак (13 + 7 підбирань), Адедіран (13), Мещеряков (2).

Київ-Баскет: Шепард (27 + 7 підбирань), Близнюк (16 + 5 підбирань), Крутоус (6), Хілл (8), Павлов (6 + 6 підбирань) - старт; Коренюк (1), Кондраков, Пустозвонов (8 + 5 підбирань), Едвін (5 + 4 втрати), Петров (4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, новачок Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" дав справжній бій чемпіону країни южненському "Хіміку".

Підопічні Євгена Мурзіна на своєму майданчику пошарпали нерви фавориту, проте в підсумку поступилися – 77:93.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!