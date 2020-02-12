У США таємно поховали Кобі Браянта

Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна Марія, які разом з сімома іншими людьми загинули в результаті падіння вертольота, були поховані 7 лютого у Каліфорнії.
Як повідомляє агентство NewYorkPost, закрита церемонія пройшла в меморіальному парку Pacific View у місті Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія.
Похорон Кобі Браянта
Heavy.com
"Ванесса та всі члени сім'ї хотіли оплакати смерть близьких людей у закритій атмосфері. Церемонія стала великим випробуванням для всіх присутніх, оскільки цей світ покинули двоє чудових людей", – коментує подію неназване джерело.
Нагадаємо, що відкрита церемонія прощання з легендарним баскетболістом "Лейкерс" і всіма загиблими в результаті падіння авіасудна пройде 24 лютого на стадіоні "Стейплс-центр".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Браянт загинув у результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Брайанта залишилося три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року та Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікувала відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрив шокуючі подробиці падіння.
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