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12 лютого • оновлено в 13:34
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/ Баскетбол

У США таємно поховали Кобі Браянта

1.9т
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Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна Марія, які разом з сімома іншими людьми загинули в результаті падіння вертольота, були поховані 7 лютого у Каліфорнії.

Як повідомляє агентство NewYorkPost, закрита церемонія пройшла в меморіальному парку Pacific View у місті Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія.

Похорон Кобі Браянта

Похорон Кобі Браянта

Heavy.com

"Ванесса та всі члени сім'ї хотіли оплакати смерть близьких людей у закритій атмосфері. Церемонія стала великим випробуванням для всіх присутніх, оскільки цей світ покинули двоє чудових людей", – коментує подію неназване джерело.

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Нагадаємо, що відкрита церемонія прощання з легендарним баскетболістом "Лейкерс" і всіма загиблими в результаті падіння авіасудна пройде 24 лютого на стадіоні "Стейплс-центр".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
НБА Загибель Кобі Браянта
Особа
Кобі Браянт
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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