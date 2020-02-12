У США таємно поховали Кобі Браянта

Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна Марія, які разом з сімома іншими людьми загинули в результаті падіння вертольота, були поховані 7 лютого у Каліфорнії.

Як повідомляє агентство NewYorkPost, закрита церемонія пройшла в меморіальному парку Pacific View у місті Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія.

Похорон Кобі Браянта Heavy.com

"Ванесса та всі члени сім'ї хотіли оплакати смерть близьких людей у закритій атмосфері. Церемонія стала великим випробуванням для всіх присутніх, оскільки цей світ покинули двоє чудових людей", – коментує подію неназване джерело.

Нагадаємо, що відкрита церемонія прощання з легендарним баскетболістом "Лейкерс" і всіма загиблими в результаті падіння авіасудна пройде 24 лютого на стадіоні "Стейплс-центр".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!