У США прощаються із легендарним баскетболістом Кобі Браянтом: фото

У Лос-Анджелесі (США) продовжують висловлювати співчуття у зв'язку із загибеллю в результаті катастрофи вертольота 26 січня американського баскетболіста, п'ятикратного чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА) і дворазового олімпійського чемпіона Кобі Браянта.

Після катастрофи шанувальники Кобі почали приносити квіти до його портретів у місті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Крім простих громадян, співчуття у зв'язку із загибеллю Браянта висловив і президент США Дональд Трамп.

"Повідомляють, що великий баскетболіст Кобі Браянт і ще декілька людей загинули в результаті аварії вертольота в Каліфорнії. Це жахлива новина", – написав він у Twitter.

Незвично приєдналася до співчуття і мерія Лос-Анджелеса. Там будівлю місцевої ратуші засвітили кольорами форми баскетболіста – фіолетовим і золотим.

Увечері 27 січня про це написав у своєму Twittwr мер міста Ерік Гарсетті, опублікувавши фото. Він підкреслив, що це було зроблено на честь Кобі Браянта, його доньки та інших жертв катастрофи вертольота.

Нагадаємо, що трагедія забрала життя не тільки 41-річного спортсмена, але й іще вісьмох людей, зокрема, однієї із чотирьох доньок зірки – 13-річної баскетболістки Джіанни.

Lights for a legend.



Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 pm this evening in honor of Kobe Bryant's storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today's tragedy. pic.twitter.com/1una7Aj98Z