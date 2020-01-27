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27 січня • оновлено в 10:41
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/ Баскетбол

У США прощаються із легендарним баскетболістом Кобі Браянтом: фото

3.8т
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У Лос-Анджелесі (США) продовжують висловлювати співчуття у зв'язку із загибеллю в результаті катастрофи вертольота 26 січня американського баскетболіста, п'ятикратного чемпіона Національної баскетбольної асоціації (НБА) і дворазового олімпійського чемпіона Кобі Браянта.

Після катастрофи шанувальники Кобі почали приносити квіти до його портретів у місті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Крім простих громадян, співчуття у зв'язку із загибеллю Браянта висловив і президент США Дональд Трамп.

Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі

Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі

"Повідомляють, що великий баскетболіст Кобі Браянт і ще декілька людей загинули в результаті аварії вертольота в Каліфорнії. Це жахлива новина", – написав він у Twitter.

Незвично приєдналася до співчуття і мерія Лос-Анджелеса. Там будівлю місцевої ратуші засвітили кольорами форми баскетболіста – фіолетовим і золотим.

Ратуша в Лос-Анджелесі

Ратуша в Лос-Анджелесі

twitter.com/MayorOfLA

Увечері 27 січня про це написав у своєму Twittwr мер міста Ерік Гарсетті, опублікувавши фото. Він підкреслив, що це було зроблено на честь Кобі Браянта, його доньки та інших жертв катастрофи вертольота.

Кобі Браянт

Кобі Браянт

Cheatsheet

Нагадаємо, що трагедія забрала життя не тільки 41-річного спортсмена, але й іще вісьмох людей, зокрема, однієї із чотирьох доньок зірки – 13-річної баскетболістки Джіанни.

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

gordonua.com

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

gordonua.com

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

gordonua.com

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

gordonua.com

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

Шанувальники Кобі Браянта приносять квіти до його портретів

gordonua.com

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Автор
Марта Рок
Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
Місце
США Лос Анджелес
Теги
смерть Авіакатастрофа
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