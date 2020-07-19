У Одесі визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3.

У категорії жінок у фіналі команда "Устриці на карантині" (Анастасія Щепкіна, Наталя Булавицька, Світлана Колібабчук, Яна Самур) перемогла "КІВС-Львів" – 16:9.

Читайте: У Одесі визначилися переможці 2 туру чемпіонату України з баскетболу 3х3

У чоловіків луцька Промбудсфера (Дмитро Швагринський, Володимир Коцько, Максим Дейна, Петро Глушко) перемогла в фіналі Контору – 21:13.

У чоловічому старті команди розіграли 50 тисяч гривень від преміум-спонсора чемпіонату України 3х3 - адвокатського об'єднання "Еквіта".

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Визначилися переможці 2-го туру чемпіонату України з баскетболу 3х3 ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському Гідропарку відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3, в рамках якого визначилися переможці у чоловічій і жіночій сітках змагань.