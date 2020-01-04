У Москві помер триразовий чемпіон СРСР

Триразовий чемпіон СРСР з баскетболу Микола Дяченко помер у віці 72 років. Колишній спортсмен тривалий час страждав від бокового аміотрофічного склерозу.

Пішов з життя Микола Дяченко



Сьогодні після тривалої хвороби на 73-му році житті не стало прославленого ветерана нашого клубу Миколи Дьяченко ..



Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Дьяченко. pic.twitter.com/KeL0pb5xT5 - CSKA Moscow (@cskabasket) January 3, 2020

"Сьогодні після тривалої хвороби на 73-му році житті не стало прославленого ветерана нашого клубу Миколи Дьяченко. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Дьяченка", - йдеться в пресслужбі московського ЦСКА.

Микола Дяченко виступав за ЦСКА з 1972 по 1976 роки. У складі радянської збірної завоював "бронзу" першості Європи в 1973-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 січня колишній комісар Національної баскетбольної асоціації Девід Стерн помер 1 січня 2020 року в віці 77 років від крововиливу в мозок, який він переніс три тижні тому.

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