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4 січня • оновлено в 12:38
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/ Баскетбол

У Москві помер триразовий чемпіон СРСР

2.1т
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Триразовий чемпіон СРСР з баскетболу Микола Дяченко помер у віці 72 років. Колишній спортсмен тривалий час страждав від бокового аміотрофічного склерозу.

"Сьогодні після тривалої хвороби на 73-му році житті не стало прославленого ветерана нашого клубу Миколи Дьяченко. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Миколи Дьяченка", - йдеться в пресслужбі московського ЦСКА.

Микола Дяченко виступав за ЦСКА з 1972 по 1976 роки. У складі радянської збірної завоював "бронзу" першості Європи в 1973-м.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Росія Москва
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