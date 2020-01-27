У мережі показали момент аварії вертольота Кобі Браянта. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта.

Кадри були оприлюднені в каналі Police frequency в Telegram. За даними джерела, відео зняли очевидці на телефон (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На кадрах видно, як вертоліт заносить, він кружляє і падає, а потім вибухає. Раніше з'явилася інформація про те, що він зробив 10 кіл над містом Глендейл, після чого зіткнувся зі схилом гори в Калабасасі за 30 км від центру Лос-Анджелеса.

Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася 26 січня. Із Браянтом на борту перебувала його 13-річна дочка Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi. Разом вони прямували в академію спортсмена на баскетбольне тренування.

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