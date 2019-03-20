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/Баскетбол

У матчі НБА встановлено історичний рекорд

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Набравши 31 очко в матчі регулярного чемпіонату НБА проти клубу Олексія Леня "Атланта Хокс", атакуючий захисник "Х'юстон Рокетс" Джеймс Харден встановив історичне досягнення.

Він став першим баскетболістом за всю історію Національної баскетбольної асоціації, якому вдалося закинути не менш 30 очок в іграх з усіма 29 командами в рамках одного сезону.

У нинішньому чемпіонаті Харден зіграв 66 матчів, набираючи в середньому за поєдинок 35,9 очка.

"Х'юстон" здобув перемогу над "Хокс" - 121:105 і після 71 проведеного матчу займає 3-е місце в Західній конференції.

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Українське дербі в НБА: українець Лень показав феноменальну точність в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст "Атланти Хокс" Олексій Лень відмінно зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Бруклін Нетс", в якому його клуб поступився 112: 114.

Лень вийшов в стартовому складі і провів на майданчику 29 хвилин. За цей час українець зумів набрати 15 очок, реалізувавши 6 з 7 двоочкових і 1 з 7 триочкових.

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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