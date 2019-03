У матчі НБА встановлено історичний рекорд

Набравши 31 очко в матчі регулярного чемпіонату НБА проти клубу Олексія Леня "Атланта Хокс", атакуючий захисник "Х'юстон Рокетс" Джеймс Харден встановив історичне досягнення.

Він став першим баскетболістом за всю історію Національної баскетбольної асоціації, якому вдалося закинути не менш 30 очок в іграх з усіма 29 командами в рамках одного сезону.

🚀 @ JHarden13 becomes the first player in @NBAhistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/czZFuYGULH

У нинішньому чемпіонаті Харден зіграв 66 матчів, набираючи в середньому за поєдинок 35,9 очка.

"Х'юстон" здобув перемогу над "Хокс" - 121:105 і після 71 проведеного матчу займає 3-е місце в Західній конференції.

🚀 @ JHarden13 goes for 31 PTS, 10 AST, 8 REB, becoming the first player in @NBAHistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/W7P6p2DBBg