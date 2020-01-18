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18 січня • оновлено в 22:37
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"Цікавіше за футбол": Бродський запропонував важливу зміну в українському баскетболі

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Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що на матчі плей-офф баскетбольної Суперліги Парі-Матч хоче запросити закордонних арбітрів.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

кадр з відео

"Ми розіслали президентам усіх клубів Суперліги пропозицію, щоб головними арбітрами всіх матчів плей-офф були іноземці. Якщо клуби погодяться, ми звернемося до ФІБА Європа. Нам запропонують кандидатури арбітрів з Литви, Латвії, Польщі, Угорщини, Румунії. І вони будуть у нас головними на матчах плей-офф. Вони не будуть керувати, робити це буде глава суддівської колегії Борис Рижик", - заявив Михайло Юрійович в ефірі радіо Радіо НВ.

Президент ФБУ також поділився думкою про популярність баскетболу в Україні та світі.

"Нашим суддям необхідно буде потерпіти в цьому році. Нам потрібно створити довіру один до одного. Тому що баскетбол відроджується - він у всьому світі другий вид спорту. В Україні на сьогодні він теж не третій. Я не хотів би сказати, що ми з футболом конкуруємо. Але все ж, я думаю, наш чемпіонат цікавіший, ніж футбол. Нехай Павелко не ображається", – підсумував Бродський.

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ФБУ проведе зібрання президентів та інвесторів клубів Суперліги

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого в київському Палаці спорту пройде великий баскетбольний івент – Матч Зірок Суперліги Парі-Матч.

За кілька тижнів до події, ФБУ представила ефектна промо-відео зоряного вечора, який пройде в столиці вперше з 2012 року. Нагадуємо, що придбати квиток на Матч Зірок ви можете за цим посиланням.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Суперліга Чемпіонат України з баскетболу
Особа
Михайло Бродський
Тег
Федерація баскетболу України
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Kv Vovik
Kv Vovik
Бросайте мячь ему в очко оно маланское. Все схавает и не попертеться.
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