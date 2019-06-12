Центровий збірної України вивів "Барселону" у фінал чемпіонату

Бігмен національної збірної Артем Пустовий допоміг каталонській "Барселоні" здобути перемогу в матчі проти "Сарагоси" – 96:81 і вивів свою команду у фінал чемпіонату Іспанії з баскетболу.

"Барса" виграла всі три матчі фінальної серії й у вирішальних поєдинках за титул зустрінеться з мадридським "Реалом".

Артем Пустовий Facebook.com/FCBbasket

Український баскетболіст проводив на майданчику в півфінальних іграх у середньому від 4 до 10 хвилин і набрав 11 очок, зробивши 4 підбирання.

Фінальна серія триватиме до трьох перемог однієї з команд і стартує матчем у Мадриді 15 червня.

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Крім Пустового, ще двоє українських баскетболістів, які виступають у топ-чемпіонатах Європи, пробилися зі своїми командами до фіналів національних першостей. Сергій Гладир із "Монако" спробує завоювати титул чемпіона Франції, а Олександр Липовий із "Промітеасом" посперечається за золоті медалі чемпіонату Греції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий клубу "Бреогана" Володимир Герун увійшов до топ-5 найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській Лізі АСВ.

У голосуванні брали участь не тільки журналісти, гравці і тренери, а й прості вболівальники. Саме вони й поставили гравця збірної України на друге місце з 15 балами, які забезпечили баскетболістові потрапляння в п'ятірку найсильніших.

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