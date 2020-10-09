Тренер клубу Суперліги Паріматч подав у відставку через коронавірус в Україні

Американський тренер Кріс Томас подав у відставку з поста головного тренер клубу Суперліги Паріматч "Миколаєва".

Тепер уже екснаставник "корабелів" пояснив своє рішення сплеском коронавірусу в нашій країні.

"В умовах пандемії і непередбачуваності чемпіонату України я не можу гарантувати виконання завдання, поставленого переді мною президентом клубу. Дуже шкодую, що через хворобу провідних гравців клуб змушений був пропустити дві стартові гри чемпіонату. Я побоююся, що ситуація, пов'язана з пандемією, посилюватиметься і тому я не виправдаю покладених на мене надій. Не в моїх правилах бути аутсайдером і я ухвалив важке для себе рішення попросити про свою відставку", – наводить слова Томаса офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував новий сезон Суперліги Паріматч, в якому візьме участь легендарний "Будівельник".