Тренер "Детройта" захопився українцем Михайлюком

Тренер "Детройт Пістонс" Дуейн Кейсі відзначив прогрес українця Святослава Михайлюка в рамках підготовки команди до нового сезону.

В інтерв'ю офіційному сайту НБА наставник нашого співвітчизника зазначив, що вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, серйозно додав у фізиці і тепер перебуває у своїй найкращій формі.

"В останні дні він проявив себе з найкращого боку. Він і Люк Кеннард є нашими найкращими снайперами, і у них є впевненість у собі. Святослав привів своє тіло в порядок. Коли він тільки перейшов у "Детройт", то зламав палець і набрав близько 7 кг . Зараз Михайлюк скинув усю зайву вагу та перебуває у своїй найкращій формі з моменту приходу в команду. Ми наполегливо працюємо над фізичною підготовкою, оскільки в минулому сезоні нам цього не вистачило", – сказав Кейсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували добірку з найкращими моментами Михайлюка в НБА.