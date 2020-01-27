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27 січня • оновлено в 12:15
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Трамп відреагував на смерть Кобі Браянта

1.2т
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Президент США Дональд Трамп спустошений через смерть легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта, який розбився на вертольоті разом із 13-річною дочкою Джіанною Марією.

"Кобі Браянт, незважаючи на статус одного з найкращих гравців у історії НБА, тільки починав свій життєвий шлях. Він дуже любив свою сім'ю та мав великі плани на майбутнє. Втрата його прекрасної дочки робить цю трагедію ще більш спустошливою", – написав Трамп на своїй сторінці e Twitter.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Fпостроф

Разом із дружиною Меланією він висловив співчуття дружині Кобі Ванессі та його близьким.

"Меланія та я висловлюємо найщиріші співчуття Ванессі та всій прекрасній сім'ї Браянта. Нехай Господь буде з вами!" – додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вертоліт Кобі Браянта зазнав аварії напередодні в Каліфорнії. У катастрофі загинули всі, хто перебував на борту.

Пізніше було опубліковано відео падіння повітряного судна. На кадрах видно, що вертоліт впав із великою швидкістю, а потім вибухнув.

ЗМІ також опублікували список загиблих у катастрофі. Крім того, стало відомо, що перед падінням вертоліт кружляв у повітрі приблизно 15 хвилин, зробивши загалом 10 кіл.

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, а також посідає перше місце в історії "Лейкерс" за результативністю.

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Особи
Дональд Трамп Кобі Браянт
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