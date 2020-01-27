Трамп відреагував на смерть Кобі Браянта

Президент США Дональд Трамп спустошений через смерть легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта, який розбився на вертольоті разом із 13-річною дочкою Джіанною Марією.

"Кобі Браянт, незважаючи на статус одного з найкращих гравців у історії НБА, тільки починав свій життєвий шлях. Він дуже любив свою сім'ю та мав великі плани на майбутнє. Втрата його прекрасної дочки робить цю трагедію ще більш спустошливою", – написав Трамп на своїй сторінці e Twitter.

Дональд Трамп Fпостроф

..... Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Разом із дружиною Меланією він висловив співчуття дружині Кобі Ванессі та його близьким.

"Меланія та я висловлюємо найщиріші співчуття Ванессі та всій прекрасній сім'ї Браянта. Нехай Господь буде з вами!" – додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вертоліт Кобі Браянта зазнав аварії напередодні в Каліфорнії. У катастрофі загинули всі, хто перебував на борту.

Пізніше було опубліковано відео падіння повітряного судна. На кадрах видно, що вертоліт впав із великою швидкістю, а потім вибухнув.

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot



(CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh - Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020

ЗМІ також опублікували список загиблих у катастрофі. Крім того, стало відомо, що перед падінням вертоліт кружляв у повітрі приблизно 15 хвилин, зробивши загалом 10 кіл.

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Браянт п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, а також посідає перше місце в історії "Лейкерс" за результативністю.

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