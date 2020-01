Трамп відреагував на смерть Кобі Браянта

Президент США Дональд Трамп спустошений через смерть легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта, який розбився на вертольоті разом із 13-річною дочкою Джіанною Марією.

"Кобі Браянт, незважаючи на статус одного з найкращих гравців у історії НБА, тільки починав свій життєвий шлях. Він дуже любив свою сім'ю та мав великі плани на майбутнє. Втрата його прекрасної дочки робить цю трагедію ще більш спустошливою", – написав Трамп на своїй сторінці e Twitter.

..... Melania and I send our warmest condolences to Vanessa and the wonderful Bryant family. May God be with you all!