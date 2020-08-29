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Українець Михайлюк відвідав тренування "Черкаських Мавп"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
1,1 т.
Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк приїхав до Черкас. ФБК

Український захисник клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк прибув в Україну. Один із двох представників нашої країни у найсильнішій лізі світу приїхав до рідних Черкас.

Вдома гравець національної збірної України відвідав тренування дитячої команди "Черкаських Мавп", вихованцем якої є.

Нагадаємо, в сезоні, що минув, "Детройт" свій останній матч провів у березні 2020 і не брав участі у рестарті сезону НБА, адже у команди Михайлюка вже не було шансів на вихід у плей-оф.

Михайлюк відіграв 56 матчів у сезоні 2019/20, в яких 27 разів виходив у старті. Проводячи на майданчику 22.6 хвилини, українець набирав 9.0 очка (40% триочкових), робив 1.9 підбирання та 1.9 передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня стало відомо, що Михайлюк продовжить виступи в НБА.

Черкащанин провів у найсильнішій лізі світу вже два роки. Як повідомляє американська преса, Михайлюк продовжить контракт зі своїм поточним клубом "Детройт Пістонс".

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