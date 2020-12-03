Суперліга Паріматч транслюватиметься на Setanta Sports Ukraine

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
1,7 т.
Суперліга Паріматч

Федерація баскетболу України дійшла згоди щодо трансляції матчів чоловічої Суперліги Паріматч на провідному українському спортивному телеканалі – Setanta Sports Ukraine.

Setanta Sports Ukraine є ексклюзивним транслятором топових спортивних ліг і чемпіонатів в Україні, зокрема NBA, NHL, Формули-1, чемпіонату Англії з футболу, UFC, тенісних турнірів АТР та WTA та інших провідних змагань світу.

Віднині на Setanta Sports Ukraine й матчі вищого баскетбольного дивізіону України. Стартує показ Суперліги Паріматч на телеканалі з поєдинку регулярного чемпіонату, у якому 10 грудня чинний володар Кубка України южненський "Хімік" прийматиме на домашньому майданчику СК "Олімп" одного з фаворитів сезону БК "Прометей". Початок гри — 18:00.

Зазначимо, що матчі Суперліги надалі транслюватимуться на телеканалах XSPORT та Oboz TV, а також на сайті та соцмережах Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФБУ визначилася з найкращими моментами сьомого туру Суперліги Паріматч, у межах якого в чемпіонаті нашої країни було зіграно три матчі.

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