Суперліга Паріматч: "Прометей" обіграв "Харківські Соколи", не давши супернику жодного разу вийти вперед

Камянський "Прометей" добув впевнену перемогу над "Харківськими Соколами" в черговому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Паріматч.

Підопічні Володимира Чернія у виїзній грі були сильніші за суперника, ведучи в рахунку всі 40 хвилин – 79:102.

Гості з перших секунд захопили ініціативу, не даючи харків'янам вийти вперед. Вже до середини першої чверті "Прометей" мав перевагу у вісім очок. Однак тайм-аут від тренера "Соколов" Олега Манойленко повернув його команду в гру.

Втім, скоротивши відставання до одного пункту, харків'яни різко зменшили темп. До великої перерви "Прометей" мав 14 очок переваги.

У третій чверть команда з Камянського продовжувала нарощувати свою перевагу. Блискуче себе проявляв Денис Лукашов, який за гру набрав 19 очок.

Розпочавши вирішальну 10-хвилинку з ривка 9:0, команда Чернія спокійно довела гру до підсумкового успіху. Ця перемога для "Прометея" стала шостою в чемпіонаті.

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